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США: "Армату" могли подбить в Сирии

США: "Армату" могли подбить в Сирии
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Т-14 повторяет судьбу Су-57

Западные и украинские издания с недоверием отнеслись к высказываниям главы Минпромторга Дениса Мантурова о том, что танк Т-14 "Армата" прошел обкатку в Сирии. Американский журнал The Drive посчитал отправку танка на Ближний Восток полезной лишь в пропагандистских целях.

Якобы таким образом, Россия показывает, что не бросает проект передовой машины Т-14, как и истребителя Су-57. А украинский журнал Defense Express выпустил разгромную статью "Прорыв в никуда", где под прорывом авторы подразумевали Т-90М.

Пока "Армата" не пошла в серию, именно "Прорыв" должен стать самым передовым танком в войсках, однако, по мнению DF, эта машина сделана на базе дешевого Т-72, а ее двигатель мало отличается от того, что стоял на Т-34.

Мантуров в эфире телеканала "Россия-1" не уточнил, сколько именно танков "Армата" было в Сирии. Как считают авторы The Drive, российские военные, скорее всего, ограничили их использование, так как малейшая неудача больно ударит по и так пострадавшему имиджу машины. Ранее стало известно, что с двигателем платформы "Армата" есть проблемы, и теперь необходимо разрабатывать новые.

Боевики в Сирии вооружены ПТРК как российского, так и западного производства. Если бы Россия поставила хоть несколько "Армат" сирийской арабской армии, мы бы давно узнали, как ведет себя улучшенная броня, а также активная защита "Афганит" и динамическая – "Малахит".

По мнению издания, именно использование Т-14 в боевых условиях в Сирии поможет продать машину за рубеж и снизить стоимость серийного экземпляра. Но пока, по всей видимости, есть некоторые недоработки, которые нужно устранить.

Фоторепортаж
Танки "Армата" соберут в дивизию будущего
БТР &amp;#34;Бумеранг&amp;#34;. Фото: wikipedia.org Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Фото: wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin Фото: wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Александр ИЛЬИН

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