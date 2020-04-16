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В США вынесли вердикт российскому танку Т-90М

В США вынесли вердикт российскому танку Т-90М
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Половинчатое решение: в машине четко определяются советские корни

В США оценили новейший модернизированный российский танк Т-90М "Прорыв" с системой управления огнем "Калина" и пушкой, как "Арматы". По мнению журнала The National Interest, получился своеобразный "микс" из советского танка двадцатого века и технологий двадцать первого. Насколько машина будет эффективной и оправдывающей свою цену, покажет время.

У машины традиционный для российского танкостроения дизайн, сформировавшийся после Второй мировой войны. Однако новый автопогрузчик, рассчитанный на 22 снаряда, пушка, радиостанция "Акведук" и дистанционно управляемое вооружение переводят Т-90М в другую лигу, хотя это все равно танк, уступающий по своим возможностям "Армате".

Также эта машина не дотягивает до уровня легендарного прототипа Т-95, на базе которого и создавали "Армату". Но вместе с тем, это лучше, чем то, что сейчас есть в армии.

По сути, на Т-90М устранили все известные недостатки классических Т-90: медленный задний ход, недостаточная защита экипажа от детонации боекомплекта, устаревшая механическая трансмиссия.

Теперь для России важно наладить по-настоящему массовый выпуск танков Т-90М, что вполне возможно, если дорогостоящую программу "Арматы" пока притормозят. Как и США, Россия пока делает ставку на проверенную платформу, хотя "хоронить" Т-14 еще рано.

Александр ИЛЬИН

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