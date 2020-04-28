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У "Арматы" нашли украинское происхождение

У "Арматы" нашли украинское происхождение
Фото: Olga Sokolova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Машину якобы сделали на базе харьковского прототипа

Украинское издание Defense Express, известное своими антироссийскими выпадами, опубликовало статью, в которой указывает "харьковское" происхождение российского танка Т-14 "Армата". По данным журналистов, машина не что иное как реализация проекта Харьковского КБ "Объект 477 "Молот", который разрабатывался в 80-х годах прошлого века.

"Армата" и "Молот" якобы не отличаются ничем, кроме наличием более современной электроники в Т-14, что связано с 30-летним прогрессом в технологиях. Россияне, по словам авторов, "нарисовали "Армату" поверх чертежей харьковского "Молота".

При этом, по версии DE, Россия из-за санкций не может получить комплектующие для завершения проекта, поэтому танк рискует пополнить "российский пантеон бесполезных вещей" между Царь-пушкой и Царь-колоколом.

Для БМП Т-15 якобы должна была поставить трансмиссию с электронными "мозгами" Франция, однако этого так и не произошло. Для всех машин "Армата" понадобились комплектующие для систем управления огнем, прицеливания импортного производства. В конце концов, "подкачал" двигатель "Чайка", вместо которого придется строить новый.

Стоит отметить, что "Молот", скорее, похож на проект российского танка Т-80УМ2 "Черный орел" разработки Омского КБ. Но у машин разные автоматы заряжания. Наработки "Молота" точно были использованы для создания украинского танка "Оплот". Но с "Арматой" утверждение очень спорное, даже внешне эти машины сильно отличаются, хотя некоторые сходства все же есть. Так, у Т-14 необитаемая башня, а у "Молота" экипаж тоже должен был находиться ниже погона башни.

Ранее Defense Express раскритиковало российский модернизированный танк Т-90М.

Александр ИЛЬИН

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