В Пекине не поверили, что машину испытали в Сирии

Китай подключился к шквалу критики, обрушившемся на "Армату", после того как стало известно, что в ближайшей перспективе ее заменит модернизированный Т-90М. Особенно в этом усердствовали украинские издания, однако теперь и китайское Sina отказалось верить словам министра промышленности РФ Дениса Мантурова, который заявил, что Т-14 был испытан в Сирии.

Китайские журналисты сравнили "Армату" с истребителем Су-57. Обе машины можно считать, по их мнению, бесполезными, так как в отличие от "Терминатора", Су-35С, они не были толком испытаны в Сирии просто потому, что не готовы.

А возможность проверить Т-14 в деле есть. В Сирии по-прежнему идет война. Насколько эффективна активная защита "Арматы", повышает ли безопасность необитаемая башня, и как ведет себя в бою гладкоствольная пушка 2А82.

Против "Арматы" в Сирии могут быть применены ПТРК TOW-2B, российский "Корнет-Е". По мнению Sina, это стало бы отличной проверкой для "Арматы".

Издание пишет, что прямых доказательств использования "Арматы" в Сирии нет. И тут же приводит не подтвержденные данные, якобы полученные из США, согласно которым Россия привезла 5 танков Т-14 в провинцию "Латакия", где они вступали в бой с оппозиционными войсками. Сообщается, что три танка были поражены из TOW, причем одна машина была уничтожена. Как известно, в горах экипажам танков очень трудно защититься от ПТРК, так как датчики активной защиты не всегда могут уловить угрозу.

Кроме ПТРК "Армате" в Сирии могут угрожать танки Т-55, Т-72 и даже Т-90, захваченные боевиками. Китайцы уверены, что сейчас нужна публичность. Даже если танк где-то проявит свои слабые стороны, это лучше постоянной атмосферы секретности и обещаний, в то время как машины как не было в войсках, так и нет.