Уничтожить машину можно из современного ПТРК

Активная защита танка Т-14 "Афганит" может быть не эффективна на близких расстояниях. Такие выводы сделал журнал The National Interest на основании сообщений китайского агентства Sina.

По данным источников агентства, в сирийской Латакии были обстреляны три танка "Армата", один из которых был уничтожен из ПТРК американского производства TOW-2B.

Вместе с тем, официального подтверждения этой информации нет, равно как и видеозаписей, которые всегда публикуют боевики, когда им удается уничтожить какую-то технику противника.

"Если бы "Армата" была действительно уничтожена, обязательно были бы фотографии или видеоролики, так как этот танк большая редкость", – рассуждает автор NI.

Тем не менее, по его мнению, даже защита "Афганит" на близком расстоянии будет бессильна против современного противотанкового оружия, вроде TOW-2B или Javelin.

Несмотря на то, что глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что "Армата" побывала в Сирии, российские военные эксперты сильно сомневаются, что машины принимали участие в боевых действиях. По словам военного обозревателя Дмитрия Литовкина, Т-14 создавался для противостояния "Абрамсам" и "Леопардам", поэтому неразумно использовать его против боевиков на джипах с пулеметами.

С этим можно не согласиться, так как современные войны стали начисто лишены танковых дуэлей, и как показал опыт Чечни, ПТРК – главный враг танка, а вовсе не какая-то "заморская" модернизированная машина. Также огромную опасность для любого танка представляют ударные вертолеты.