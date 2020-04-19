Военные изучали нюансы машины в боевых условиях

Российские военные впервые протестировали Т-14 "Армата" за рубежом, а именно – в Сирии. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире "России 1".

Министр рассказал, что танки отправили в эту страну, чтобы посмотреть, как они будут действовать "в поле". Это позволит завершить облик боевой машины.

Серийно "Армата" поступит в армию в 2021 году. При этом Минобороны официально не говорило о том, что Т-14 тестировали за границей.