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Танк "Армата" впервые испытали в Сирии

Военные изучали нюансы машины в боевых условиях

Российские военные впервые протестировали Т-14 "Армата" за рубежом, а именно – в Сирии. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире "России 1".

Министр рассказал, что танки отправили в эту страну, чтобы посмотреть, как они будут действовать "в поле". Это позволит завершить облик боевой машины. 

Серийно "Армата" поступит в армию в 2021 году. При этом Минобороны официально не говорило о том, что Т-14 тестировали за границей. 

Полина ИВАНОВА

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