Необитаемый танк "Армата" станет дорогим удовольствием

Необитаемый танк "Армата" станет дорогим удовольствием
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
На базе Т-14 испытывают боевого робота

Танк Т-14 "Армата" успешно испытали без экипажа. Машина успешно отработала в беспилотном режиме и фактически продемонстрировала возможность использовать платформу без танкистов.

О предварительных испытаниях накануне сообщило РИА "Новости" со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе. Ранее, в 2016 г., бывший начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко заявил, что беспилотный вариант "Арматы" будет готов в 2018 году.

В июне 2018 г. агенство, ссылаясь на доклад 3-го ЦНИИ Минобороны РФ, написало, что беспилотный танк на базе "Арматы" назвали "Тачанка-Б". Однако ни фото, ни видео новой машины за этим не последовало.

По мнению военных экспертов, беспилотный танк на базе Т-14 – очень дорогое удовольствие. Машина, отправляющаяся на опасную миссию, где может пострадать экипаж, с большой вероятностью может быть подбита. Поэтому целесообразнее переоборудовать для этих целей танки Т-72. Или же построить более легкие машины.

На легкие беспилотные танки сделали ставку в Пентагоне. Так, в январе этого года Управление развития боевых возможностей Сухопутных войск США объявило о планах заключить контракт с QinetiQ North America на разработку четырех прототипов легких необитаемых танков.

Кроме того, относительно недавно в США продемонстрировали легкий танк Ripsaw M5, чем-то напоминающий машину времен Первой мировой войны. Робот работает вместе с беспилотником и небольшим гусеничным дроном. К слову, похожие разработки показывали на Международном форуме "Армия" еще в 2017 году.

Ранее главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский заявил "Утро.ру", что модернизированный танк Т-90М не сможет заменить "Армату", поэтому новая машина все равно пойдет в войска.

Фоторепортаж
Танки "Армата" соберут в дивизию будущего
БТР &amp;#34;Бумеранг&amp;#34;. Фото: wikipedia.org Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Фото: wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin Фото: wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Александр ИЛЬИН

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