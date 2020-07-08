Сложно рассчитывать на контракты, пока технику не обкатают в армии

Российский танк Т-14 "Армата" пока еще не завоевал репутацию надежной и эффективной машины, чтобы рассчитывать на его экспорт. Несмотря на внушительные тактико-технические характеристики, до сих пор не ясно, как машина показала себя в полевых условиях. Поэтому какие-то выводы можно будет делать только после того, как серийные Т-14 хорошо зарекомендуют себя в войсках.

Таким образом журнал The National Interest прокомментировал недавнее заявление главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрия Шугаева, который сказал в интервью газете Serbian Glas, что Т-14 готовят к экспорту. До этого о возможной продаже "Арматы" за рубеж сообщал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он даже называл примерный срок начала работы с иностранными заказчиками – 2021 год.

NI напомнил, что проект "Армата" родился на основе "супертанка" Т-95, который так и не пошел в серию. Для России Т-14 – это большой технологический скачок, так как новая платформа существенно отличается от советских машин, которые выпускались десятилетиями.

Тот же Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия 1" заявил, что "Армату" испытали в Сирии. Однако до сих пор не известно, как танк себя показал.

По данным NI, российские Т-14 участвовали в боях в провинции Латакия, и три из них были подбиты из ПТРК TOW-2B. Однако в России эту информацию не подтвердили.

Ранее "Утро.ру" писало, что "Армата" необходима российской армии, однако машине навредили слишком частые переносы сроков поставок ее в войска.