Т-14 при поддержке Су-57 приписывают победу над девятью танками "Меркава"

В Израиле с раздражением отреагировали на сообещения в российских СМИ о том, что Т-14 "Армата" расправился с 9 израильскими танками в Сирии. Русскоязычный "9 канал" назвал автора статьи, автора блога "Рассказ офицера", бароном Мюнхгаузеном. Кроме того, телевизионщики подчеркнули, что на территории Сирии нет танков "Меркава", а описываемые "офицером" потери привели бы к полномасштабным боевым действиям.

Интересно, что внимание израильских журналистов привлекала статья от 26 июня, в которой автор и не претендует на подлинность описываемых им событий. А лишь ссылается на информацию, которая "появилась сразу на нескольких авторитетных дзен-каналах.

В частности, упоминается некое сражение, в ходе которого "Армату" должны были встретить два танка, однако их оказалось десять. В итоге при поддержке Су-57, которые тоже оказались в Сирии, Т-14 уничтожил все 9 израильских танков, и один "спасся бегством".

Как пишет "9 канал", в настоящее время никто и никогда не сообщал о возможном участии танков "Армата" в боевых действиях на территории Сирии. Тем более ничего неизвестно о столкновениях с израильской бронетехникой, которая может быть разве что на Голанских высотах.

Ранее в западных СМИ проходила информация, что одна из машин была подбита из ПТРК в Сирии, однако относиться к подобным новостям стоит примерно так же, как к рассказам "офицера".

До этого бывший швейцарский танкист, а ныне военные аналитик Стефан Бюлер сравнил Т-14 и "Меркаву" и нашел сильные и слабые стороны и обеих машин.