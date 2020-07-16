"Чудо-Армата": в Израиле разоблачили российского "барона Мюнхгаузена"

"Чудо-Армата": в Израиле разоблачили российского "барона Мюнхгаузена"
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Т-14 при поддержке Су-57 приписывают победу над девятью танками "Меркава"

В Израиле с раздражением отреагировали на сообещения в российских СМИ о том, что Т-14 "Армата" расправился с 9 израильскими танками в Сирии. Русскоязычный "9 канал" назвал автора статьи, автора блога "Рассказ офицера", бароном Мюнхгаузеном. Кроме того, телевизионщики подчеркнули, что на территории Сирии нет танков "Меркава", а описываемые "офицером" потери привели бы к полномасштабным боевым действиям.

Интересно, что внимание израильских журналистов привлекала статья от 26 июня, в которой автор и не претендует на подлинность описываемых им событий. А лишь ссылается на информацию, которая "появилась сразу на нескольких авторитетных дзен-каналах.

В частности, упоминается некое сражение, в ходе которого "Армату" должны были встретить два танка, однако их оказалось десять. В итоге при поддержке Су-57, которые тоже оказались в Сирии, Т-14 уничтожил все 9 израильских танков, и один "спасся бегством".

Как пишет "9 канал", в настоящее время никто и никогда не сообщал о возможном участии танков "Армата" в боевых действиях на территории Сирии. Тем более ничего неизвестно о столкновениях с израильской бронетехникой, которая может быть разве что на Голанских высотах.

Ранее в западных СМИ проходила информация, что одна из машин была подбита из ПТРК в Сирии, однако относиться к подобным новостям стоит примерно так же, как к рассказам "офицера".

До этого бывший швейцарский танкист, а ныне военные аналитик Стефан Бюлер сравнил Т-14 и "Меркаву" и нашел сильные и слабые стороны и обеих машин.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Эксперт: НАТО отрабатывает массированный удар по России

На нашу страну могут обрушиться три мощные атаки

Смешные анекдоты на 16 июля

Подборка новых шуток от "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей