У российского танка есть уже два серьезных соперника в Европе

Соперничая с Россией в танкостроении, европейцы выбрали путь увеличения огневой мощи бронемашины. Сейчас ни один западный танк не может сравниться с Т-14 на базе гусеничной платформы "Армата". Но скоро все может измениться, предупредили аналитики "Военного обозрения".

Немецкий концерн Rheinmetall недавно обнародовал видео, на котором продемонстрировал свою новую разработку – 130-миллиметровое танковое орудие. Правда, вопреки ожиданиям, оно было установлено не на немецкий Leopard 2, а на британский Challenger 2. Впрочем, этому есть простое объяснение: большая часть активов компании, производящей Challenger 2, уже скуплена немцами.

Понятно, что 130-миллиметровые пушки повысят привлекательность британского танка, поскольку их бронебойная мощность сразу возрастет. Некоторые аналитики уже окрестили такую машину "убийцей "Арматы".

Более того, если новое немецкое орудие отлично проявит себя на испытаниях, то велика вероятность, что его установят на франко-германский танк нового поколения MGCS (Main Ground Combat System), пишет "Военное обозрение". Поскольку изначально сообщалось, что данному совместному проекту дадут шанс, если его орудие будет вдвое более мощным, чем существующие 120-миллиметровые образцы.

Впрочем, у французов есть свой вариант орудия, даже более мощный, чем 130-миллиметровый калибр у Rheinmetal. В 2019 году компания Nexter оснастила танк "Леклерк" 140-миллиметровой пушкой и уже провела успешные испытания.

Российские конструкторы тоже не дремлют. Сообщается, что ведутся разработки 152-миллиметрового орудия, которое сможет заменить 125-й калибр, установленный сейчас на "Армате". Впрочем, в ближайшие годы такие образцы вряд ли появятся. Так что у европейцев есть все шансы обогнать российский Т-14 по ряду характеристик.