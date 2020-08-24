Но танк так и не появился в войсках

Перспективный российский танк "Армата", который пока так и поступил на вооружение, прошел испытания в беспилотном режиме. Об этом этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Уралвагонзавода".

По ее данным, в данный момент ведется работа по созданию роботизированных машин переднего края, и в том числе, на платформе "Армата". В концерне считают, что скором будущем "необитаемые" танки будут широко применяться на поле боя.

Стоит отметить, что о проекте беспилотного танка "Армата" известно достаточно давно: он носит название "Тачанка-Б".

В частности, машина фигурирует докладе 3-го ЦНИИ Минобороны России, который был опубликован летом позапрошлого года. Однако, то ли из-за проблем с финансированием, то ли по каким-либо другим причинам, с тех пор о "Тачанке-Б" ничего не было слышно.

По мнению военных экспертов, сейчас намного целесообразнее роботизировать недорогие танки, вроде Т-72, которых в России огромное количество. Что касается "Арматы", то это машины пока не в войсках даже с экипажем, поэтому говорить о его роботизированной версии пока преждевременно.

Потеря очень дорогой беспилотной "Арматы" будет очень чувствительной, тем более, что такой вариант развития событий вполне вероятен: беспилотный танк будут отправлять на самые опасные задания, чтобы не ставить под угрозу жизни людей. Сейчас в России и США активно испытывают боевых роботов, но полноценных беспилотных танков еще не было.