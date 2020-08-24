"Армату" обкатывают в беспилотном режиме

"Армату" обкатывают в беспилотном режиме
Фото:EPA/SERGEI ILNITSKY/ТАСС
Но танк так и не появился в войсках

Перспективный российский танк "Армата", который пока так и поступил на вооружение, прошел испытания в беспилотном режиме. Об этом этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Уралвагонзавода".

По ее данным, в данный момент ведется работа по созданию роботизированных машин переднего края, и в том числе, на платформе "Армата". В концерне считают, что скором будущем "необитаемые" танки будут широко применяться на поле боя.

Стоит отметить, что о проекте беспилотного танка "Армата" известно достаточно давно: он носит название "Тачанка-Б".

В частности, машина фигурирует докладе 3-го ЦНИИ Минобороны России, который был опубликован летом позапрошлого года. Однако, то ли из-за проблем с финансированием, то ли по каким-либо другим причинам, с тех пор о "Тачанке-Б" ничего не было слышно.

По мнению военных экспертов, сейчас намного целесообразнее роботизировать недорогие танки, вроде Т-72, которых в России огромное количество. Что касается "Арматы", то это машины пока не в войсках даже с экипажем, поэтому говорить о его роботизированной версии пока преждевременно.

Потеря очень дорогой беспилотной "Арматы" будет очень чувствительной, тем более, что такой вариант развития событий вполне вероятен: беспилотный танк будут отправлять на самые опасные задания, чтобы не ставить под угрозу жизни людей. Сейчас в России и США активно испытывают боевых роботов, но полноценных беспилотных танков еще не было.

Фоторепортаж
Танки "Армата" соберут в дивизию будущего
БТР &amp;#34;Бумеранг&amp;#34;. Фото: wikipedia.org Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Фото: wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin Фото: wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Грозят штрафом: вернувшимися из Турции россиянами заинтересовались полицейские

Стражи порядка бдительно следят за исполнением закона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей