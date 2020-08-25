Конструкторы радикально решили вопрос огромной массы машины

В то время, как российский танк "Армата" уже стал предметом шуток из-за его чересчур долгого пути в вооруженные силы, в России презентовали проект машины уже следующего поколения.

На форуме "Армия-2020" представили концепцию так называемого двухзвенного танка, который в перспективе должен заменить Т-14. Как пишет РИА ФАН, ее представил 38-й Научно-исследовательский институт бронетанкового вооружения и техники.

Согласно проекту, танк состоит из двух звеньев, скрепленных специальной сцепкой. В первом боевом модуле будет находиться экипаж из трех человек в бронированной капсуле.

На этом же модуле установят башню с электротермохимической пушки с автоматом заряжания. В соответствии с духом времени, стрелять она будет гиперзвуковыми снарядами. Предусмотрено и вооружение ракетами. Экипаж сможет отслеживать ситуацию при помощи многочисленных датчиков и дронов.

Танк хотят сделать двухзвенным, чтобы уменьшить давление машины на грунт. Открытым остается вопрос, насколько крепким будет сцепление между двумя звеньями. Если оно разорвется, это будет настоящая катастрофа для танкистов.

Во втором звене, как пишет RT, будет находиться многотопливный газотурбинный двигатель в внушительной мощностью 3000 л.с. На вооружение "диковинную машину" планируется принять нескоро – после 2040 года. До этого по плану в войсках будет эксплуатироваться "Армата".