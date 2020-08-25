Машиной будет трудно управлять в бою

В концепции беспилотного танка "Армата", который недавно проходил испытания без экипажа, нашли существенный недостаток.

Как считает американский журнал The National Interest, управлять машиной придется дистанционно, так как искусственный интеллект еще слишком не совершенен. А удаленные операторы далеко не всегда хорошо осведомлены, что происходит на поле боя.

Данные можно получать с камер танка, дронов, однако в бою из-за дыма и других факторов с этим могут возникнуть серьезные проблемы. В худшем случае машина может быть просто потеряна. Поэтому в тех же Штатах пока предпочитают использовать небольших боевых роботов, а в российской армии не торопятся заказывать роботов на базе БМП, которые уже представляли на выставках вместе с дронами.

Т-14 оснащен широкоуголными камерами. Они обеспечивают обзор на 360 градусов, при этом картинку можно увеличивать с помощью зумирования. Инфракрасные камеры могут работать в любое время суток. Но одно дело, когда все это оборудование использует экипаж на месте, и совершенно другое, когда оператор находится в нескольких километрах и в случае ЧП не сможет решить проблему на месте.

По мнению NI, сообщения в СМИ об испытании "Арматы" в беспилотном режиме связаны с желанием заинтересовать иностранных покупателей.