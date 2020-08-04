Разработчики Challenger 2 ни слова не говорили о конкуренции с РФ

Крупнейший немецкий концерн Rheinmetall Defence опубликовал на своей странице в "Твиттер" видеозапись с новой модификацией британского танка Challenger 2. Позднее украинское издание Defence Express заявило, что машина является "убийцей" российского Т-14 "Армата".

Разработка танковой пушки началась еще пять лет назад. Год спустя модифицированная версия была презентована на выставке, сообщает URA.RU.

"Официальные представители компании заявляют, что увеличение калибра пушки до 130 миллиметров повышает бронепробиваемость снарядов на 50%. Поэтому пушка уничтожать российские Т-14 "Армата" и тяжелые боевые машины пехоты Т-15, отмечают разработчики", – заявляет Defence Express.

Примечательно, что в описании к ролику у немецкого разработчика информация о каком-либо сравнении с Т-14 или Т-15 отсутствует, сообщает "Царьград".

Ранее в Польше обратили внимание на российскую авиадесантную самоходку "Спрут-СДМ1" после того, как Индия заявила о намерении купить ее у РФ. По мнению специализированного издания Defence24, благодаря своему небольшому весу и габаритам, а также высокой огневой мощи, эта машина может заменить основные боевые танки Индии в гористой местности Гималаев.