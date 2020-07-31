Машина составит достойную конкуренцию китайским аналогам

В Польше обратили внимание на российскую авиадесантную самоходку "Спрут-СДМ1" после того, как Индия заявила, что собирается купить такие у России.

По мнению специализированного издания Defence24, благодаря своему небольшому весу и габаритам, а также высокой огневой мощи, эта машина может заменить основные боевые танки Индии в гористой местности Гималаев.

Польские эксперты связывают интерес индийцев к "Спруту" с развертыванием в Тибетском автономном округе легких танков типа 15 (VT-5), где их задействовали в ходе учений. У Индии более 1 тыс. танков Т-90С, но для горной местности они слишком тяжелые, поэтому с обострением конфликта на индийско-китайской границе Нью-Дели и решился приобрести более легкие российские машины.

"Спрут-СДМ1" вооружен 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А75 с возможностью применения противотанковой управляемой ракеты 9К119 "Рефлекс". Кроме того, машина оборудована двумя пулеметами калибра 7,62 мм для уничтожения живой силы противника.

Новый российский легкий танк – это модернизированный вариант "Спрут-СД", который эксплуатируется с 2003 года. На новой машине усовершенствованная система управления огнем, в частности, панорамный прицел с тепловизионным каналом, а также прицел "Сосна-У".

Фактически новый "Спрут" укомплектован не хуже самого современного российского танка, но более легкий и мобильный, отмечает "Свободная пресса". Из минусов можно отметить лишь не такую защищенность экипажа, как в танке.

Ранее стало известно, что Индия рассматривает возможность приобретения перспективных российских танков "Армата".