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Индия заинтересовалась "Арматой"

Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Закупка Т-14 у Москвы может оживить всю программу

Программа российского танка нового поколения "Армата" может шагнуть вперед семимильными шагами благодаря неожиданному интересу к машине индийских партнеров.

Как сообщает Sputnik News, Индия планирует приобрести 1770 перспективных основных боевых танков на замену устаревающим Т-72, и главным претендентом стала российская "Армата". А сумма сделки, по данным издания, может составить ни много ни мало, $4,5 млрд.

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Поставка "Арматы", судя по всему, будет обсуждаться в рамках шестидневного визита начальника штаба сухопутных войск Индии генерала Бипина Равата в Россию. Военная делегация проведет встречи с российскими коллегами и посетит ряд воинских частей и учебных заведений, например, Академию Генерального штаба, Михайловскую артиллерийскую академию. Но главное, индийцам якобы должны показать подразделение, где Т-14 уже проходит опытную эксплуатацию. Впрочем, официального подтверждения этой информации от Минобороны нет.

Как известно, 5 октября в Нью-Дели стартует двусторонний ежегодный саммит. По данным Sputnik News, на нем могут быть подписаны сделки на покупку вооружений на сумму $10 млрд. Будут ли это контракты или всего лишь соглашения, не уточняется. Равно, как и будут ли обсуждать на саммите поставки "Арматы", которые, разумеется стали бы прекрасной новостью для российского ВПК, тем более, что военные давно называют танк слишком дорогим.


Александр ИЛЬИН
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