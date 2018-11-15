"Армата" без израильских ноу-хау проиграет "Меркаве"

Швейцарский танкист нашел слабые места обеих машин

Приближается момент, когда новейшие российские танки Т-14 "Армата" начнут поступать в войска. Как полагают западные военные аналитики, Россия вполне может испытать машину в Сирии, как и остальное новейшее вооружение и технику. В свою очередь, Израиль близок к тому, чтобы ввести в Сирию войска, и вот тогда израильский танк "Меркава" и "Армата" рискуют встретиться броней к броне.

Командир 12-го танкового батальона швейцарских вооруженных сил и по совместительству военный аналитик капитан Стефан Бюлер провел любопытное сравнение этих двух машин, попытавшись выявить их сильные и слабые стороны.

По его мнению, "Меркава" однозначно превосходит "Армату" по датчикам и танковому "зрению". Однако российские специалисты могут перенять эти технологии, и тогда ситуация кардинальным образом поменяется.

"Меркава IV" оборудована продвинутой системой управления на поле боя Tzayad, которая минимизирует промежуток времени от обнаружения цели до ее уничтожения. Кроме того, танк могут оборудовать перспективной системой Iron Vision, в которой применяются те же технологии, как и в истребителе F-35. Танкист надевает специальный шлем и видит словно через броню на 360 градусов. Эту технологию для танков разработала израильская компания ELBIT Systems, и на данный момент решается вопрос, нужна ли она танкистам.

Есть такое устойчивое мнение, что датчики – это ахиллесова пята всех танков и нет ничего надежнее проверенной оптики. Видеокамеры и датчики могут попросту сгореть или сломаться после попадания ПТУР или снаряда.

Бюлер также считает, что "Армата" превосходит "Меркаву" по уровню защиты, хотя и является более легким танком. Российская машина более скоростная и маневренная, однако "Меркава" обладает лучшей устойчивостью.

Что касается недостатков "Арматы", то Бюлер опять же называет нелучшую осведомленность на поле боя из-за необитаемой башни. С одной стороны, экипаж хорошо защищен, с другой, командир танка не может высунуть из бронированной машины голову и посмотреть, что происходит вокруг. У "Меркавы" тоже необитаемая башня, но танк буквально напичкан датчиками, которые позволяют видеть все.