Ракета догонит цель, даже если ее потеряет

В США работают над системой наведения, которая может совершить настоящую революцию в боевой авиации, а также на море и на суше, то есть везде, где применяются ракеты.

По данным The National Interest, новая технология, которую разработала компания CACI, помогает отследить цель, уже покинувшую поле действия датчика.

Приписывать этой системе искусственный интеллект пока рано, однако она уже использует алгоритмы. Они анализируют траекторию цели, ее скорость, а также ландшафт.

Этого хватит, чтобы, например, уничтожить крылатые ракеты "Томагавк" или "Калибр". Кроме того, подобная система превратила бы беспилотники в еще более эффективное оружие, так как он такого дрона просто будет невозможно скрыться.

Сообщается, что прежде всего, система наведения будет предназначена для беспилотников, причем как разведывательных, так и ударных. Работать они будут на средних высотах.

Как считает менеджер CACI по исследованиям и разработкам искусственного интеллекта Брайан Но, главный плюс такого дрона будет заключаться в том, что ему уже не будет нужен оператор. Система будет сама анализировать поток видеоизображений и действовать по ситуации.