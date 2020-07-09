Шестого поколения не будет: США готовят ответ на Су-57

Шестого поколения не будет: США готовят ответ на Су-57
Фото: AP/TASS
И это будет не истребитель в привычном понимании этого слова

Су-57 и F-35 могут стать последними истребителями пятого поколения. При возросшей роли дронов, которые доказали свою эффективность на поле боя, следующая машина будет беспилотной и вряд ли будет считаться истребителем или бомбардировщиком в привычном понимании этого слова.

Как пишет специализированное издание Aviation Week, следующий американский самолет будет не пилотируемый истребитель шестого поколения, и не стелс B-21. Уже в 2023 году в ВВС США ожидают первые поставки беспилотной авиационной системы Skyborg. Ее революционность заключается в том, что стирается грань между многоразовым летательным аппаратом с функциями истребителя и крылатой ракетой. Skyborg можно будет использовать и так, и так.

Кроме того, в корне поменяется поставка комплектующих для летательного дрона. Их будет определять не главный подрядчик, а заказчики, которые будут выбирать софт и разработчиков программного обеспечения.

ВВС пока не спешат заменять F-35, тем более, что эти самолеты постоянно обновляются. Skyborg пока призваны замененить F-16 и MQ-9 Reaper, которым собираются продлить жизнь.

Судя по графике, Skyborg не будет стелсом, так как в его планере слишком много острых углов. Однако машины на выбор оснастят дозвуковыми и сверхзвуковыми двигателями. С 2023 года по плану четверке F-22 будут выдавать по одному Skyborg.

Как предполагает помощник секретаря ВВС по закупкам, технологиям и логистике Уилл Роупер, пилоты "Рэпторов" будут решать, выполнил ли свою задачу Skyborg, и его можно отправить на таран какого-нибудь самолета противника или на уничтожение командного пункта, или сохранить его и вернуть на аэродром. Плюс аппарата в том, что его можно отправить на самое рискованное задание.

Как использовать новейшие дроны – это выяснят на испытаниях. Skyborg планируют сразу бросить в самое пекло, а также обкатать в учебных боях с пилотируемыми истребителями.

По мнению Роупера, Skyborg будут летать и с бомбардировщиками, а также защищать воздушные танкеры от вражеских истребителей. При этом дрон сможет летать один, то есть не в составе какой-то эскадрильи. Для дрона не нужна большая взлетно-посадочная полоса – он может легко взлететь с асфальтированной дороги. Программное обеспечение для Skyborg изготовит компания Leidos. Она же займется искусственным интеллектом.

Возросшую роль беспилотников осознают и в России. Вместе с Су-57 проходит испытания тяжелый дрон "Охотник". Но пока неизвестно, сколько таких БПЛА поступит на вооружение, и главное, когда.

Александр ИЛЬИН

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