Ракету-"убийцу" Крымского моста пустят в серийное производство

Ракету-"убийцу" Крымского моста пустят в серийное производство
Кадр youtube.com
Незалежная бросает вызов России на море

Украинская крылатая ракета Р-360 и комплекс "Нептун", который еще называют "убийцей" Крымского моста, будет выпускаться серийно. Об этом заявил в интервью Security Talks генеральный директор КБ "Луч" Олег Коростелев.

По его словам, деньги запланированы и будут выданы в ближайшее время для серийного производства. Ранее у российских военных экспертов вызывал сомнение именно вопрос массового производства украинской версии Х-35.

Как подчеркнул Коростелов, на создание одного дивизиона "Нептун" уходит 10 – 11 месяцев. Вопрос только когда начнется производство. Испытания 17 июня в Одесской области стали финальными, и теперь, по словам топ-менеджера, после некоторых бюрократических проволочек комплекс примут на вооружение через полтора – два месяца.

Коростелев не утверждает, что Р-360 неуязвима перед российскими средствами ПРО, которыми оборудованы корабли. Однако, после того, как корабль уничтожит ракету, он окажется "голым", и, если через полминуты последует еще одна Р-360, ему просто будет нечем защищаться.

Разработчик напомнил, ракета для "Нептуна" практически полностью сделана из украинских комплектующих – это двигатель, система связи, инерциальная система наведения и непосредственно головка самонаведения.

Большинство российских военных аналитиков утверждают, что Р-360 представляет собой советскую Х-35, однако на Украине уверяют, что головка самонаведения производства компании "Радіонікс" превосходит не только советские, но даже американские аналоги.

Андрей ШЕРЫХАНОВ

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