Киев узнает новости о Крыме от разведчиков НАТО

Киев узнает новости о Крыме от разведчиков НАТО
Фото: poroshenko/Twitter.com/www.globallookpress.com
На Украине объяснили пользу от партнерства с альянсом

Разведка стран НАТО будет предоставлять информацию Украине. На это рассчитывает министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба. По его мнению, включение Киева в программу "Партнерство расширенных возможностей" дает ему право не только участвовать в военных учениях альянса, но и получать разведданные о третьей стороне.

В частности, Кулеба уверен, что теперь Киев будет все знать о происходящем в Крыму. Это позволит украинскому руководству принимать "более эффективные решения", заявил дипломат в интервью проекту "Радио Свобода" - порталу "Крым.Реалии".

О присоединении Украины к партнерской программе НАТО Кулеба сообщил 12 июня, приурочив объявление к празднованию Дня России. Между тем эксперты не восприняли новость как триумф Киева, поскольку это не продвигает Украину к вступлению в НАТО и не дает ей преференций перед другими желающими войти в состав альянса. Провести совместные с Брюсселем морские маневры у побережья Крыма Киев тоже не сможет: в Москве твердо дали понять, что чужие военные корабли на свою территорию не пустит.

Николай ВИКТОРОВ

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