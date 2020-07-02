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Разведка стран НАТО будет предоставлять информацию Украине. На это рассчитывает министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба. По его мнению, включение Киева в программу "Партнерство расширенных возможностей" дает ему право не только участвовать в военных учениях альянса, но и получать разведданные о третьей стороне.
В частности, Кулеба уверен, что теперь Киев будет все знать о происходящем в Крыму. Это позволит украинскому руководству принимать "более эффективные решения", заявил дипломат в интервью проекту "Радио Свобода" - порталу "Крым.Реалии".
О присоединении Украины к партнерской программе НАТО Кулеба сообщил 12 июня, приурочив объявление к празднованию Дня России. Между тем эксперты не восприняли новость как триумф Киева, поскольку это не продвигает Украину к вступлению в НАТО и не дает ей преференций перед другими желающими войти в состав альянса. Провести совместные с Брюсселем морские маневры у побережья Крыма Киев тоже не сможет: в Москве твердо дали понять, что чужие военные корабли на свою территорию не пустит.
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