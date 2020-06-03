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Крым назвал бредом идею Киева пригласить корабли НАТО в Керченский пролив

Крым назвал бредом идею Киева пригласить корабли НАТО в Керченский пролив
Фото: Александр Карпушкин/ТАСС
Незваных гостей на спорную территорию никто не пустит

В Крыму назвали бредом идею так называемого представителя президента Украины в автономной республике Крым Антона Кориневича мониторить ситуацию в Керченском проливе с привлечением кораблей НАТО.

По словам первого вице-спикера парламента Крыма Ефим Фикса, которые приводит РИА "Новости", проблем для прохождения украинскими кораблями Керченского пролива вообще не существует, и эта тема искусственно раздувается Киевом для спекуляций на международной арене.

Чтобы пройти пролив, нужно подать заявку, после чего предоставляется лоцман, и все это делается в соответствии с договорами и международным правом.  

По версии Киева, в проливе украинские суда буквально терроризируют проверками российские пограничники, а Россия в одностороннем порядке пытается представить Азовское море своими внутренними водами. Пригласить корабли НАТО в Керченский пролив Кориневич предложил в интервью "Укринформу".

Ситуация в Керченском проливе обострилась после того, как в ноябре 2018 года два катера и буксир ВМС Украины вошли в территориальные воды РФ, с точки зрения Москвы, после чего их экипажи были задержаны российскими пограничниками.

Александр ИЛЬИН

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