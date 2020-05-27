Канал через Перекопский перешеек не окупится очень долго

Украинское издание "Апостроф" опубликовало статью, в которой выступает за строительство канала через Перекопский перешеек, так как строительство Крымского моста и милитаризация полуострова серьезно угрожает украинской экономике.

Авторы утверждают, что Россия в одностороннем порядке пытается представить Азовское море собственными внутренними водами, постоянно "терроризируя" украинские суда проверками. Более того, Москва может в любой момент заблокировать порты в Мариуполе и Бердянске.

Как заявил бывший командующий ВМС Украины адмирал Сергей Гайдук, проблемы начались после начала строительства Крымского моста. Керченский торговый порт, который раньше регулировал судоходство в Керчь-Еникальском канале, приостановил свою деятельность. А "пустоту" заполнила ФСБ России, которой подчиняются пограничники.

При этом Россия мотивирует свои действия тем, что большая часть кораблей через пролив идет в их порты, а не Бердянск и Мариуполь. А сам мост помогает блокировать проход судов через пролив. По словам Гайдука, есть даже спецподразделение Росгвардии, которое охраняет мост под водой и над водой – это стратегический объект для Москвы.

Поэтому, по мнению "Апострофа", чтобы не зависеть от "доброй воли" Кремля, Киеву нужен альтернативный путь прохода для кораблей между Черным и Азовским морями. Для этого и нужен канал через Перекопский перешеек.

Для него необходимо прокопать 20 км в длину и примерно 100 м в ширину, а при необходимости углубить форватер в озере Сиваш и в Чонгарском проливе.

Канал снизит нагрузку на Мариуполь, который находится рядом с ДНР и ЛНР. А судоходство станет намного безопаснее. Но главная проблема – откуда взять деньги на столь грандиозный проект.

Кроме того, строительство канала может стать сигналом для Запада, что Киев отгораживается от аннексированной территории.

С тем, что канал вряд ли поможет Киеву, согласен эксперт Николай Белесков. Он подчеркнул, что главная проблема для Киева – это война, а не Крымский мост. Так как стало меньше грузов, канал просто не окупится. Кроме того, пока, судя по отсутствию инцидентов в Керченском проливе, Москва и Киев негласно договорились о порядке следования судов через пролив.