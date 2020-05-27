Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В Киеве признались в бессилии перед Крымским мостом

В Киеве признались в бессилии перед Крымским мостом
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Канал через Перекопский перешеек не окупится очень долго

Украинское издание "Апостроф" опубликовало статью, в которой выступает за строительство канала  через Перекопский перешеек, так как строительство Крымского моста и милитаризация полуострова серьезно угрожает украинской экономике.

Авторы утверждают, что Россия в одностороннем порядке пытается представить Азовское море собственными внутренними водами, постоянно "терроризируя" украинские суда проверками. Более того, Москва может в любой момент заблокировать порты в Мариуполе и Бердянске.

Как заявил бывший командующий ВМС Украины адмирал Сергей Гайдук, проблемы начались после начала строительства Крымского моста. Керченский торговый порт, который раньше регулировал судоходство в Керчь-Еникальском канале, приостановил свою деятельность. А "пустоту" заполнила ФСБ России, которой подчиняются пограничники.

При этом Россия мотивирует свои действия тем, что большая часть кораблей через пролив идет в их порты, а не Бердянск и Мариуполь. А сам мост помогает блокировать проход судов через пролив. По словам Гайдука, есть даже спецподразделение Росгвардии, которое охраняет мост под водой и над водой – это стратегический объект для Москвы.

Поэтому, по мнению "Апострофа", чтобы не зависеть от "доброй воли" Кремля, Киеву нужен альтернативный путь прохода для кораблей между Черным и Азовским морями. Для этого и нужен канал через Перекопский перешеек.

Для него необходимо прокопать 20 км в длину и примерно 100 м в ширину, а при необходимости углубить форватер в озере Сиваш и в Чонгарском проливе.

Канал снизит нагрузку на Мариуполь, который находится рядом с ДНР и ЛНР. А судоходство станет намного безопаснее. Но главная проблема – откуда взять деньги на столь грандиозный проект.

Кроме того, строительство канала может стать сигналом для Запада, что Киев отгораживается от аннексированной территории. 

С тем, что канал вряд ли поможет Киеву, согласен эксперт Николай Белесков. Он подчеркнул, что главная проблема для Киева – это война, а не Крымский мост. Так как стало меньше грузов, канал просто не окупится. Кроме того, пока, судя по отсутствию инцидентов в Керченском проливе, Москва и Киев негласно договорились о порядке следования судов через пролив.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Путин разозлился на совещании с министрами

Президент подчеркнул, что коронавирус – не причина бездействовать в других сферах

Территория вокруг трассы "Таврида" оказалась заминированной

Опасность усугубляла близость газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей