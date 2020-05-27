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Соратник Зеленского вступился за русский язык на Украине

Соратник Зеленского вступился за русский язык на Украине
Фото: Yuliya Ovsyannikova/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Депутат от правящей партии высказался о возможностях объединения нации

Верховной раде необходимо внести поправки в языковое законодательство, поскольку в нем не учтены интересы тех людей, которые говорят не на мове. Об этом заявил спикер парламента Украины Дмитрий Разумков.

По его словам, в пропрезидентской партии "Слуга народа", которую он представляет, единого мнения по этому вопросу нет, однако большая часть депутатов придерживаются "центристской позиции".

Также Разумков отметил, что сам во время предвыборной кампании общался на русском языке, и это была его "принципиальная позиция". Поскольку сейчас он является чиновником, то обязан использовать на работе исключительно мову.

"На эфирах я тоже общаюсь на украинском, но, если ко мне обращается человек на русском, я стопроцентно перехожу на русский", – сказал председатель Рады изданию "Главком".

По его мнению, в настоящее время политики должны думать не о восприятии слов спикера по поводу вопроса о языке, а о том, объединят они украинцев или нет.

Разумков добавил, что в ближайшие недели депутатский корпус не намерен обсуждать данный закон.

Напомним, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе большой пресс-конференции, посвященной году его каденции, сказал, что языковой вопрос сейчас не актуален. Одновременно он считает, что нужно справедливо относиться ко всем национальным меньшинствам в стране.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Александр Кото
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Если хотите сохранить Украину - вводите изменения в Конституцию страны, как предлагают Минские соглашения, и уходите от унитарности к федеративному управлению страной с двумя официальными языками: украинский и русский. По-другому не получится: от Украины просто ничего не останется!
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