Порошенко созвал антироссийский Майдан

Порошенко созвал антироссийский Майдан
Петр Порошенко. Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Бывший президент собрался противостоять промосковскому реваншу

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, против которого открыты больше двадцати дел, решил перейти в активное наступление против "пророссийского электората" в Незалежной и такой же оппозиции. Бывший президент Украины обратился к своим сторонникам через "Фейсбук" со срочным заявлением  и призвал выйти сегодня вечером "на Майдан".

"Мы за европейское будущее! Только общими усилиями мы сможем противостоять ползучему пророссийскому реваншу!", – написал пан Порошенко.

По его словам, "терпеть больше нельзя".

Столичная полиция уже усилила меры безопасности в центре города. На дежурство вывели также военнослужащих Нацгвардии, кинологов, взрывотехников.

Накануне в Печерском районном суде Киева должны были избрать меру пресечения для постмайданного лидера нации.

Сейчас "шоколадный король" всея Украины находится в статусе подозреваемого. Как считает известный украинский юрист Андрея Портнова, по одному из самых "легких и простых" в большом списке уголовных дел, открытых благодаря именно последнему, пишет "Свободная пресса".

Спустя несколько часов суд перенес рассмотрение меры пресечения на 8 июля.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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