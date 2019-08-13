На Западе определили взорвавшуюся под Северодвинском ракету

"Буревестик" забирает своих

Авария, произошедшая с двигателем ракеты в Мурманской области, возможно худший ядерный инцидент со времен Чернобыля. С таким заявлением выступила американская газета The New York Times. В свою очередь, Росгидромет передал, что в Северодвинске уровень радиации в день взрыва был превышен в 4-16 раз.

The National Interest уверяет, что на испытаниях взорвался двигатель крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник". Хотя ранее "Независимая газета" со ссылкой на анонимный источник опровергла эту информацию. По его данным, взорвалась жидкостная реактивная двигательная установка, а в "Буревестнике" применяются твердотопливные компоненты.

Тем не менее, большинство западных экспертов склоняются к тому, что эта была вышеупомянутая ракета, по классификации НАТО SSC-X-9 Skyfall.

Эксперт в области ядерного оружия из Миддлберийского университета международных исследований Джеффри Льюис называет эту ракету "чистым безумием". Он напомнил про похожий американский проект 60-х, когда США испытывали похожую ракету.



"Это был кошмар для окружающей среды. Каждый раз, когда они ее запускали, в воздухе оказывался нестабильно работающий ядерный реактор, в котором в любой момент что-то могло пойти не так", – сказал эксперт.

В 1964 году проект свернули, в России же, по мнению Льюиса, о проблемах экологии не думают, когда дело касается какого-то нового оружия.

Ранее сообщалось, что "Буревестник" оснащен компактной ядерной установкой, однако по мнению военных экспертов, она все равно будет оставлять за собой реактивный след.

По данным некоторых СМИ, эта ракета уже прошла испытания и в скором времени будет принята на вооружение. Если это так, то возможно, в Архангельской области испытывается какая-то новая ракета, которая пока строго засекречена.