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Эсминец "Лидер" сравняется с "Петром Великим"

Фото: commons.wikimedia.org
Корабль превзойдет советских гигантов

Новый российский эсминец "Лидер", которые все-таки построят в России, будет еще больше, чем предполагалось до этого.

Как пишет портал Mil.Press FlotProm со ссылкой на два отраслевых источника, водоизмещение корабля выросло до 19 тыс. тонн. Это всего на 4 тыс тонн меньше, чем у атомного крейсера "Петр Великий".

Такое водоизмещение означает, что эсминец получит атомную энергоустановку. Ранее сообщалось, что техническое проектирование "Лидера" планируется завершить до 2022 года. Корабль получится огромный – 200 метров в длину и достаточно скоростной – до 30 узлов.

Из вооружения "Лидер" ориентировочно получит 60 противокорабельных ракет, 128 зенитных управляемых ракет и 16 противолодочных управляемых ракет. Однако это только примерное количество.

Фото: commons.wikimedia.orgЕще не факт, то эсминец построят. Возможность отказа России от строительства крупных надводных кораблей, в том числе эсминцев, прописана в проекте Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года. Корабль могут "завернуть" не только из-за денег, которых понадобится огромное количество. Но еще из-за того, что такой большой корабль могут признать ненужным. Например, в США отказались от гигантских кораблей, не считая авианосцы, и предпочли строить средние по размерам эсминцы типа "Арли Берк". Исключением является только 183-метровый "Замволт", но с судьбой этой серии все довольно сложно.

Александр ИЛЬИН
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