Туроператоры советуют задуматься об отпуске в Карелии и Калининграде

Туристам может на хватить отелей в Крыму и Краснодарском крае. По оценкам экспертов, уже к 20 июля все свободные места на летний сезон закончатся.

Сезон-2020 уже назвали экстраординарным, так как начался он не сразу, а спрос на российские курорты резко вырос. Директор одного из туроператоров Сергей Ромашкин считает, что россиянам стоит задуматься об отпуске в Абхазии – границы страна планирует открыть 15 июля.

Как предполагают работники сферы туризма, 90% всех отдыхающих поедут в Крым и Краснодарский край, а другим путешественникам стоит задуматься о поездке в Калининград, Карелию или Подмосковье.

Ромашкин также развенчал миф о дороговизне отдыха в России. По его словам, дорогие места действительно есть, однако в среднем отдыхающий может уложиться в 25 тыс. руб. за 10 дней проживания с двухразовым питанием.

Однако рассчитывать на сервис, который туристам предоставляли в Турции, не стоит, так как отелей с категорией четыре и пять звезд на юге немного.

Так что 5* в России это, скорее, редкая и дорогая история, на которую ориентироваться при анализе цен нельзя",

– цитирует его слова "Вестник Ассоциации туроператоров России".

Об отдыхе в Турции россиянам пока приходится только мечтать, а вот первые иностранцы, попавшие на курорт, остались разочарованы. Они рассказали, что цены в излюбленном месте отдыха существенно возросли.