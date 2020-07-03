Платные лежаки и высокие цены: отдых в Турции заметно подорожал

Платные лежаки и высокие цены: отдых в Турции заметно подорожал
Фото: pixabay.com
Путешественники поделились впечатлениями от отпуска на популярном курорте

Туристический сезон в Турции уже начался. Одними из первых на средиземноморском побережье оказались граждане Великобритании. Они же и пожаловались на заметно подросшие цены - теперь отдых в этой стране кажется не таким приятным.

Как пишут журналисты, иностранцы недовольны высокой стоимостью отелей с системой "все включено". Повысить цены владельцы мест размещения туристов решили, чтобы покрыть свои потери от коронавируса.

Однако теперь возмущенные британцы выкладывают множество гневных постов в социальных сетях. Если раньше купить кофе и местную еду можно было недорого, то теперь за чашку бодрящего напитка просят 500 руб. с лишним, а кебаб обойдется в несколько тысяч.

Отдых на пляже тоже стал не таким комфортным. В некоторых отелях за лежаки приходится практически драться, в других просят заплатить за хорошее место больше 5 тыс. рублей. В стоимость входит аренда места, напитки и еда, уточняет "Газета.ру".

Власти Турции объясняют подорожание отдыха тем, что местные граждане сильно пострадали из-за пандемии коронавируса. По их мнению, стоимость услуг оправдана. А также управленцы добавили, что существуют места, где жить и питаться можно по цене прошлых лет.

Россиянам отдых на турецком побережье пока планировать не приходится. Из-за пандемии коронавируса авиасообщение между Россией и другими странами приостановлено минимум до 1 августа.

Дарья ПЕТРОВА

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