Запрет на международные полеты продлили до 1 августа

Ситуация с коронавирусом еще не нормализовалась, считают специалисты

Международные полеты в России не возобновятся с 15 июля. Это случится немного позднее – с 1 августа. К такому решению представители Росавиации пришли из-за пандемии коронавируса.

Так, в официальном документе указано, что въезд иностранных туристов и тех, у кого нет гражданства, будет запрещен до 31 июля 23:59 по московскому времени. Эту информацию РБК подтвердили источники в правительстве. Если решение ведомства будет изменено, выйдет новый документ.

Уточнятся, что подобные телеграммы ведомство выпускает ежемесячно. Это началось с 27 марта, после того, как были официально приостановлены чартерные и международные регулярные рейсы. Как известно, произошло это из-за эпидемии COVID-19.  

Напомним, ранее россиян обнадежили, что с 15 июля они уже смогут посетить Турцию. Эта страна еще в июне сообщила, что готова принимать туристов и открыла все отели. Но пока ситуация с коронавирусом окончательно не стабилизируется, российские туристы не смогут туда добраться.

Юлия ЕВГРАФОВА

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