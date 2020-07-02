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Международные полеты в России не возобновятся с 15 июля. Это случится немного позднее – с 1 августа. К такому решению представители Росавиации пришли из-за пандемии коронавируса.
Так, в официальном документе указано, что въезд иностранных туристов и тех, у кого нет гражданства, будет запрещен до 31 июля 23:59 по московскому времени. Эту информацию РБК подтвердили источники в правительстве. Если решение ведомства будет изменено, выйдет новый документ.
Уточнятся, что подобные телеграммы ведомство выпускает ежемесячно. Это началось с 27 марта, после того, как были официально приостановлены чартерные и международные регулярные рейсы. Как известно, произошло это из-за эпидемии COVID-19.
Напомним, ранее россиян
обнадежили, что с 15 июля они уже смогут посетить Турцию. Эта страна еще в июне
сообщила, что готова принимать туристов и открыла все отели. Но пока ситуация с
коронавирусом окончательно не стабилизируется, российские туристы не смогут туда
добраться.
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