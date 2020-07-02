Отдых в 2020 году омрачился эпидемией коронавируса: "Утро.ру" разбиралось, можно ли планировать отпуск на турецких курортах этим летом

Засидевшиеся на карантине россияне мечтают о пляжном отдыхе. Наши туристы давно облюбовали турецкие курорты, однако из-за вспышки коронавируса у многих сорвались долгожданные поездки. Стоит ли рассчитывать на отпуск за границей в 2020 г. – в нашем материале.

Когда откроется авиасообщение с Турцией

На днях турецкая сторона заявила, что рассчитывает на возобновление авиасообщения с Россией с 15 июля. Будущие отпускники замерли в ожидании, однако их надежды развеяли. Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что в ближайшее время международное сообщение не откроют.

"Ни о каком возобновлении авиационного сообщения с Турцией с 15 июля речи не идет",

– цитирует его РИА "Новости".

Отдых в Турции будет доступен для россиян, когда нормализуется эпидемиологическая ситуация, подчеркнул Дитрих. При этом он отметил, что пока рано говорить о конкретных датах.

Когда россиянам можно будет полететь на отдых в Турцию, рассказал член президиума Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян. По его мнению, авиаперелеты возобновятся не раньше конца августа. Эксперт в эфире радио заявил, что отели Турции открыты практически на 100%, и страна еще в июне заявила о готовности принять туристов.

Однако сейчас пребывание там может быть небезопасным, предупредили специалисты. Справок о том, что турист не заражен коронавирусом, не требуют, на двухнедельный карантин въезжающих в страну не отправляют. Об этом сообщается на сайте АТОР.

Кому сейчас можно уехать в Турцию

Попасть в страну все же можно, но не всем. Турция открыта для россиян, которые едут туда с целью лечения, на работу и учебу. О готовности принять граждан РФ и еще 30 стран, нуждающихся в медицинских услугах, турецкие власти сообщили в мае. Об этом писало агентство Анадолу. Позже, 8 июня, распоряжение об отмене части ограничений на выезд граждан РФ за рубеж подписал премьер Михаил Мишустин. Власти РФ прислушались к обращениям россиян и разрешили выезжать за рубеж на работу, учебу и лечение, а также для того, чтобы ухаживать за больными родственниками.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что изменится в отелях Турции в 2020 году после пандемии коронавируса.