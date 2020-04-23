Турция готовит туристам неприятный сюрприз
Любимая российскими туристами система all inclusive ("все включено") может исчезнуть в Турции. На эту меру могут пойти отельеры, чтобы минимизировать риск распространения коронавируса.
"На первый план сейчас выходит забота о здоровье. Именно поэтому вырастет спрос на одиночный отдых, туристы предпочтут… бутик-отели с обслуживанием по меню", – приводят "Известия" мнение представителя принимающей компании в Турции.
О том, что гостиницам придется отказаться от "шведского стола", ранее говорил и министр по туризму Турции. Эксперты предположили, что в ресторанах начнут практиковать раздачу блюд, уже разложенных на тарелки порционно, или обслуживание официантами. Впрочем, гостиничным комплексам на несколько тысяч отдыхающих перестроиться под новые требования вряд ли получится, да и большинству туристов не понравятся такие перемены, считает управляющий директор сети "Марселина Трэвел" Георгий Погосов.
"Анталья и all Inclusive – едва ли не синонимы. Отказ от этой системы – серьезный риск не заполнить гостиницу даже в хороший год, не говоря уже о том, что происходит сейчас", – полагает он.
Впрочем, у турецкого турбизнеса есть возможность опробовать новую систему уже скоро на малом количестве гостей. По словам президента Реджепа Эрдогана, к третьей декаде мая эпидемия пойдет на спад, и внутренний туризм можно будет разрешать.
В России туроператоры уже начинают продавать путевки в Турцию на июнь, хотя уверенности, что границы откроют, пока нет. Если поездка сорвется, клиентам обещают вернуть деньги или перенести отдых на более поздний срок. Хотя большинству россиян, чья поездка уже не состоялась, вместо денег предлагают гарантийные письма.
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