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Туроператоры открыли продажу путевок на лето в Турцию

Туроператоры открыли продажу путевок на лето в Турцию
Фото: pixabay.com
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Купить тур предлагают уже на июнь 2020 года с возможностью переноса даты вылета

Россияне смогут отдохнуть летом на любимых зарубежных курортах. В этом уверены туроператоры. Многие из них уже открыли бронирование на июнь. Наиболее активно предлагают туры в Турцию.

Агенты агитируют клиентов позаботиться об отдыхе сейчас, пока цены низкие и спрос небольшой. Оплатить просят от €50 до 50% от стоимости поездки, пишет "Российская газета". Вылеты предлагают с 1 июня, хотя некоторые честно предупреждают: после 31 мая границы могут еще не открыть, тогда придется менять даты поездки.

Как пояснил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, до 1 июня запрещено размещать туристов в российских гостиницах и пансионатах. Будет ли действовать запрет потом, сказать сложно. По зарубежным же направлениям ситуация еще более неопределенная. Пока самолеты за границу не летают, и о возобновлении рейсов не сообщалось.

В Турции еще тоже не готовы объявить дату начала туристического сезона.  Но отельеры уже сейчас предвидят, что концепцию "все включено" после пандемии придется пересмотреть, передает телеканал "360". Например, вместо самообслуживания в буфетах появятся официанты, а тканевые скатерти и салфетки заменят на одноразовые.

Ранее российские туроператоры сообщили, что у них нет возможности возвращать клиентам деньги за пропавшие из-за пандемии путевки, но они готовы предоставить гарантийные письма на потраченную сумму и потом зачесть ее в счет новой путевки в ближайшие год – два.

Николай ВИКТОРОВ

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