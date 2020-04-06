Операторы хотят давать россиянам только сертификат с подтверждением суммы за аннулированный тур

Россияне могут еще два года не увидеть своих денег за оплаченную, но сорвавшуюся из-за коронавируса поездку. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила в правительство РФ письмо, в котором просит разрешить "заморозить" до 2022 г. имеющиеся на счетах средства клиентов. Взамен предлагается выдавать пострадавшим туристам сертификат, в котором будет указана сумма за аннулированный тур. Граждане смогут потом воспользоваться этими деньгами для покупки нового тура.

В АТОП отмечают, что некоторые туристы согласны изменить срок или направление поездки. Но если туроператорам придется возвращать деньги желающим, то начнутся повальные банкротства, и тогда пострадают все туристы. Это уже осознали в Европе.



"В Германии туроператорам и авиакомпаниям предоставлено право на отсрочку до 1 января 2022 года выплат за аннулированные из-за пандемии коронавируса туры и авиабилеты. Правительство Франции установило 18-месячный срок, в течение которого туроператоры имеют право рассчитаться с потребителями за аннулированные туры", – передает "Вестник АТОР".

Туроператоры указывают, что уже понесли многомиллиардные убытки, а если клиенты начнут обращаться в суд за постановлением о возврате им денег за несостоявшийся тур, то убытки туриндустрии возрастут в три – пять раз.

Из-за пандемии коронавируса многие государства зарыли границы, авиасообщение прекращено, гостиницы не работают. Застрявших за рубежом туристов эвакуируют специальными рейсами или помогают им финансово. При этом практически все россияне, выехавшие за границу по пакетным турам, уже дома, хотя находятся и такие, кто отказывается возвращаться до конца оплаченного отпуска.