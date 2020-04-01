Оказавшиеся за границей граждане России хотят эвакуироваться только в конце отпуска

Отдыхающие в Катаре россияне считают принудительную эвакуацию из-за эпидемии коронавируса нарушением их конституционных прав и требуют компенсации. Письма с претензиями показала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пока одни россияне, оставшись за рубежом без денег и крыши над головой, мечтают попасть домой, другие жалуются на принудительную эвакуацию. Дипломат опубликовала в "Фейсбук" переписку с российскими туристами, улетевшими в Катар 5 марта, когда в мире уже буйствовал коронавирус. Они обвиняют правительство России и конкретно саму Захарову в том, что им не дали спокойно отдохнуть и вернуться согласно купленным билетам. На вопрос дипломата, почему они не отказались от поездки, туристы возмутились: "В смысле? Нам 300 тысяч нужно было выкинуть?".

Подобные разговоры, пишет Захарова, являются "тонкой змейкой искушения", особенно когда многие спрашивают, зачем тратить столько сил и средств на возвращение домой граждан, которые сами сделали свой выбор и укатили за границу в разгар эпидемии.

Ранее о своем бедственном положении рассказали россияне в Индии, Камбодже и других странах Юго-Восточной Азии. Сейчас за рубежом находится около 35 тысяч наших соотечественников, которым нужна помощь МИДа чтобы вернуться домой, пишет "МИР 24". Пока нет возможности прислать самолеты, Москва помогает им деньгами. При этом почти всех организованных туристов уже вывезли с иностранных курортов.