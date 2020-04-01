Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Захарова пожаловалась на качающих права туристов

Захарова пожаловалась на качающих права туристов
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com
Оказавшиеся за границей граждане России хотят эвакуироваться только в конце отпуска

Отдыхающие в Катаре россияне считают принудительную эвакуацию из-за эпидемии коронавируса нарушением их конституционных прав и требуют компенсации. Письма с претензиями показала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пока одни россияне, оставшись за рубежом без денег и крыши над головой, мечтают попасть домой, другие жалуются на принудительную эвакуацию. Дипломат опубликовала в "Фейсбук" переписку с российскими туристами, улетевшими в Катар 5 марта, когда в мире уже буйствовал коронавирус. Они обвиняют правительство России и конкретно саму Захарову в том, что им не дали спокойно отдохнуть и вернуться согласно купленным билетам. На вопрос дипломата, почему они не отказались от поездки, туристы возмутились: "В смысле? Нам 300 тысяч нужно было выкинуть?".

Подобные разговоры, пишет Захарова, являются "тонкой змейкой искушения", особенно когда многие спрашивают, зачем тратить столько сил и средств на возвращение домой граждан, которые сами сделали свой выбор и укатили за границу в разгар эпидемии. 

Ранее о своем бедственном положении рассказали россияне в Индии, Камбодже и других странах Юго-Восточной Азии. Сейчас за рубежом находится около 35 тысяч наших соотечественников, которым нужна помощь МИДа чтобы вернуться домой, пишет "МИР 24". Пока нет возможности прислать самолеты, Москва помогает им деньгами. При этом почти всех организованных туристов уже вывезли с иностранных курортов.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

День смеха и шуток: приметы на 1 апреля

В праздник на Руси задабривали домового

СМИ: город под Питером закрыли противотанковыми ежами

Официально данные о закрытии города опровергли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

687 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей