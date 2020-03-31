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Москва снабдит деньгами застрявших за границей россиян

Москва снабдит деньгами застрявших за границей россиян
Фото: Paul Zinken/dpa/www.globallookpress.com
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Средства будут выделены из бюджета страны

Гражанам России, которые застряли за пределами государства из-за перекрытия границ на фоне распространения коронавируса и оказались в тяжелом финансовом положении, помогут материально. Соответствующий документ обнародован на портале правительства.

Распоряжение на этот счет сегодня дал глава кабмина Михаил Мишустин министерству финансов.

Деньги должны быть направлены МИД России для поддержки наших соотечественников, "не имеющих возможности вернуться" на родину и жилья в месте пребывания за границей. Средства поступят из бюджета страны.

Как ранее сообщала пресс-служба Росавиации, большинство российских граждан в настоящее время находятся в Таиланде и Индонезии. Для их возвращения домой организованы специальные рейсы.

Буквально накануне стало известно, что российское посольство в Таиланде получило около 20,8 тыс. заявок от наших соотечественников, которые желают, чтобы их эвакуировали на родину, пишет ТАСС.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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