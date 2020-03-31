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Бежавших с карантина россиян закидывают камнями

Бежавших с карантина россиян закидывают камнями
Фото: Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Коронавирус уничтожил гостеприимство на курортах

Россияне, оказавшиеся за рубежом сейчас, когда из-за пандемии практически все страны мира закрыли свои границы, столкнулись с огромными трудностями. Особенно сложно туристам, отправившимся в путешествие в экзотические места: из-за карантина многих буквально выкинули из гостиниц, добраться до аэропорта или хотя бы посольства РФ они не могут, так как транспорт не ходит, а местные жители проявляют крайнюю агрессивность.

"В след кричат слово "корона", кидают палки и камни", - рассказала россиянка, застрявшая в Танзании.

Аналогичное отношение к россиянам – да и ко всем светлокожим туристам – в Индии: там многие потеряли работу из-за введенного карантина. Причем местные уверены, что к ним заразу завезли именно "белые", приехавшие провести зиму в теплом климате. По словам россиянина Дмитрия, который не смог вовремя уехать из Индии, на улицу просто страшно выходить, пишет Daily Storm.

На Бали сейчас все закрыто, сообщения между островами нет, а на улицах участились грабежи и нападения оставшихся без работы местных жителей. Такая же обстановка в Индонезии, Камбодже и других курортах Юго-Восточной Азии, передает телеканал "360".

Ранее распоряжение о полном закрытии границ России подписал премьер Михаил Мишустин. Вывозить своих граждан из-за рубежа Россия продолжит, но количество рейсов с 31 марта сокращено.

Николай ВИКТОРОВ

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