Коронавирус

Минтранс урезает возвратные рейсы

Москва сокращает с 31 марта количество авиарейсов для возвращения россиян из-за рубежа. Об этом пишет RT со ссылкой на главу Минтранса Евгения Дитриха. В настоящее время из-за границы домой вернулись 150 тысяч человек.

Ранее посол России в Анкаре Алексей Ерхов призвал россиян срочно возвращаться домой из-за пандемии коронавируса. Пока из Турции еще можно улететь чартерными и даже регулярными рейсами, однако в ближайшее время люди могут лишиться и этой возможности. Как только вывозные рейсы отменят, начнется эвакуация российских граждан специальными бортами.

Как рассказал "Утру" один из россиян, который оказался в разгар пандемии в Испании, многие не могут даже доехать до аэропорта, так как транспорт и такси не работают, а выход из домов запрещен.