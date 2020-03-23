Регулярные и чартерные рейсы могут стать "роскошью" уже очень скоро

Гражданам России, находящимся сейчас в Турции, нужно срочно возвращаться домой из-за пандемии коронавируса. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

По его словам, лучше это сделать сейчас, потому что возможности для успешного возвращения быстро сокращаются. А шансы остаться за границей без денег – только увеличиваются.

Пока из Стамбула еще можно улететь регулярными и чартерными рейсами. Сейчас это главный совет МИД РФ многочисленным россиянам, которые все еще отдыхают в Анталье и на других курортах.

В случае, если билеты есть, Ерхов посоветовал обращаться в представительство авиакомпании, а если нет, то к турагенту. Но улететь надо уже сейчас, и покупка билетов за наличные – далеко не самый плохой вариант.

Посол не исключил и эвакуации российских граждан, но она начнется только после того, как вывозные чартерные рейсы будут полностью прекращены.

Сейчас на сайте МИД РФ открыт список, в который туристы могут записаться, указав свои данные и место назначения после прилета в Москву. Но пока это сделано на всякий случай.