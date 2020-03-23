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Эпидемия COVID-19 приведет к росту цен на бензин

Эпидемия COVID-19 приведет к росту цен на бензин
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Владельцы АЗС призвали кабмин сделать все, чтобы не допустить спекуляций на топливном рынке

Введенный в России из-за пандемии коронавируса повсеместный карантин приведет к падению спроса на бензин, поэтому необходима поддержка правительства владельцам автозаправок и оптовым продавцам топлива, чтобы простимулировать меры, которые они должны принять для сдерживания цен.

Об этом говорится в письме президента Независимого топливного союза Павла Баженова, направленного премьер-министру страны Михаилу Мишустину. Текст документа оказался в распоряжении издания РБК.

В частности, члены НТС боятся снижения спроса на бензин, поскольку население из-за ограничительных мер меньше передвигается на автомобилях. Одновременно отмечается, что топливо является "стратегически значимым продуктом", от которого зависят поставки товаров первой необходимости.

Глава союза просит правительство отложить уплату страховых взносов и ввести налоговые каникулы для предприятий отрасли, запретить налоговые проверки всех АЗС, перевозчиков и НПЗ на период пандемии COVID-19.

Напомним, на прошлой неделе кабмин обнародовал антикризисный план для российской экономики на фоне распространения коронавируса. Среди мер, в частности, значится мораторий на проверки ФНС, приостановка банкротств, налоговые каникулы, отсрочка страховых взносов для малого бизнеса, субсидирование кредитных ставок, возможность ограничения экспорта и т.д. Поскольку спасительный план коснулся не все отрасли экономики страны, представители "оставленных" за бортом обращаются в индивидуальном порядке. Такие письма, как НТС, уже написали рестораторы, авиаперевозчики, туроператоры, фармацевты и другие.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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