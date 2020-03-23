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Украину от коронавируса спасет Запад

Украину от коронавируса спасет Запад
Фото:Zuma\TASS
Киев просит миллиарды долларов на борьбу с COVID-19

Украинские власти ждут финансовой помощи от Международного валютного фонда в размере $10 млрд на спасение экономики страны, а также для разрешения кризиса с распространением смертельного коронавируса. Об этом сегодня сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источник в Нацбанке.

Отмечается, что $5,5 млрд вышеозначенной суммы Киеву полагается в рамках трехлетней программы, а $4,5 млрд – станут помощью МВФ для борьбы с COVID-19.

Между тем, как пишет издание, Незалежная изучает и другой вариант, а именно попросить увеличить финансирование в рамках программы Extended Fund Facility примерно в $10 млрд.

"ЕFF – понятный нам инструмент поддержки, по которому достигнуто предварительное согласие на $5,5 млрд. Можно увеличить объем этой программы и отдать полностью или частично правительству первый, увеличенный с $0,6 млрд до $2-2,5 млрд транш на перекрытие насущных потребностей в связи с коронавирусом", – цитирует издание собеседника из НБУ.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой по теме расширения сотрудничества в условиях пандемии, сообщила пресс-служба офиса лидера соборной.

Ранее сегодня военный борт доставил из Китая в Незалежную более 200 тыс. тестов на выявление смертельной заразы. Их доставят во все регионы страны, причем 100 тыс. из них передадут в подразделения ВСУ, ДПС, Нацгвардии и полиции, а остальные в больницы.

Кроме того, китайцы передали Киеву 80 тыс. респираторов и 10 тыс. комбинезонов защиты для врачей, аппараты искусственной вентиляции легких и 500 тыс. трехслойных масок для военнослужащих, полицейских, пограничников и других служб.

По последним данным, в Незалежной зафиксированы 73 случая заражения коронавирусом, три человека умерли.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Василий
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Киев получит.а Московия подохнет !!!
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