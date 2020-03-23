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Пандемия COVID-19 стремительно набирает обороты

Пандемия COVID-19 стремительно набирает обороты
Фото: AP/TASS
На планете уже свыше 300 тысяч инфицированных смертельной болезнью

Коронавирус ускорил темпы распространения по странам земного шара, охватив уже почти все его уголки. С такой нерадостной вестью сегодня выступил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

По последним данным ВОЗ, сейчас зафиксировано свыше 300 тыс. инфицированных.

"Эта проблема затронула почти все страны мира. Распространение пандемии ускоряется", – цитирует "Интерфакс" эфиопа.

По его словам, между первым и стотысячным заболевшими прошло 67 дней, тогда как до 200-тысячного зараженного промелькнуло 11 суток. Для преодоления планки в три сотни тысяч инфицированных смертельной заразов хватило всего четыре дня.

Россиян призывают при первом признаке ОРВИ сейчас не бегать в аптеку или поликлинику, а звонить из дома в скорую или в медучреждение, где обслуживается медполис, – врач придет и сам установит, есть ли у пациента признаки COVID-19 или это простая простуда.

Как заявила главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова, сегодня "любой болеющий может быть потенциальным носителем коронавирусной инфекции", пишет издание "ФедералПресс". Она подчеркнула, что новая зараза уже ворвалась в популяцию.

Также в понедельник, 23 марта, в эфире программы "Познер" глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что 70% инфицированных у нас в стране переносят коронавирус без ярко выраженных симптомов этой болезни. При этом, сообщает ТАСС, только один россиянин находился в тяжелом состоянии из-за своего большого веса. Сейчас он стабилизирован.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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