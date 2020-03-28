Въезд и выезд из страны теперь полностью запрещен

Россия закрывает свои границы из-за вспышки коронавируса. Такое решение принял премьер-министр Михаил Мишустин.

Въезд в страну запретят с 30 марта. Ограничения коснутся всех видов транспорта, в том числе и автомобилей. Перейти границу пешком также будет невозможно. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Когда границы вновь будут открыты, пока не известно.

Ранее стало известно, что в России могут ограничить и передвижение внутри страны.