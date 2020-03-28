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Россия полностью закрывается: передвижение по стране запретят - СМИ

Россия полностью закрывается: передвижение по стране запретят - СМИ
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ограничения коснутся поездов и самолетов

В России могут ограничить передвижение внутри страны из-за распространения коронавируса. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник.

Авиаперелеты и железнодорожное сообщение между городами могут остановить, пишет РИА "Новости". Такие меры правительство России планирует ввести, чтобы сократить число заражений COVID-19. Эту информацию кабинет министров пока не подтвердил, однако опровергать также не стал.

Ранее Россия закрыла границы, прекратив авиасообщение с другими странами.

Карина СИРАЗОВА

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