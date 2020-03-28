Ограничения коснутся поездов и самолетов

В России могут ограничить передвижение внутри страны из-за распространения коронавируса. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник.

Авиаперелеты и железнодорожное сообщение между городами могут остановить, пишет РИА "Новости". Такие меры правительство России планирует ввести, чтобы сократить число заражений COVID-19. Эту информацию кабинет министров пока не подтвердил, однако опровергать также не стал.

Ранее Россия закрыла границы, прекратив авиасообщение с другими странами.