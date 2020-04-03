РФ закрывает воздушные границы

Россияне, которые все еще находятся за рубежом, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, не смогут попасть в свою страну. В ночь на субботу, 4 апреля, РФ закрывает воздушные границы для возвращения граждан государства и иностранцев.

С официальным заявлением в подтверждение этой информации уже выступили представители аэропорта "Домодедово", пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Напомним, что, несмотря на приостановку функционирования зоны международных вылетов, Россия продолжает отправлять гуманитарную помощь другим странам в борьбе с коронавирусом.