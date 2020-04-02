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Запад превратился в неоплатного должника России

Запад превратился в неоплатного должника России
Фото: Пресс-служба постпредства РФ при ООН/ТАСС
продолжениеВозле берегов Греции обнаружили инфицированный лайнер
Наша страна помогла всем, но благодарность в ответ получила лишь от некоторых государств

Все чаще со стороны Запада в адрес РФ поступают мольбы о помощи. Последними, кто попросил Россию стать союзником в борьбе с коронавирусом, стала Сербия. Мы, по доброте душевной, не смогли отказать. Однако стремление сделать счастливыми всех вокруг не всегда окупается. 

Итальянское издание La Stampa опубликовало материал о том, что "сапожку" российская помощь в борьбе с китайской инфекцией, в общем-то, не нужна. И это после того, как наша страна направила туда такое количество самолетов и гуманитарной помощью и врачей. Представители Минобороны не полезли за словом в карман, а отреагировали на заявление итальянской прессы резко и практически сразу. 

"Утверждения итальянской газеты La Stampa о борьбе российских военных в Италии с коронавирусной инфекцией составлены по старым антисоветским пропагандистским учебникам", – объяснил в своем заявлении официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Странно себя повела в отношении России и Германия. После того, как мы договорились о сотрудничестве с Америкой ради борьбы с пандемией, немцы заявили, что РФ затеяла кибер-войну, прикрывшись буйством вируса. 

Остальные страны пока с благодарностью реагируют на помощь, посылаемую Россией. Наше государство, естественно, оказывает ее не во вред себе. Например, РФ получила 26 тон медикаментов и масок из Китая 2 апреля. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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