Наша страна помогла всем, но благодарность в ответ получила лишь от некоторых государств

Все чаще со стороны Запада в адрес РФ поступают мольбы о помощи. Последними, кто попросил Россию стать союзником в борьбе с коронавирусом, стала Сербия. Мы, по доброте душевной, не смогли отказать. Однако стремление сделать счастливыми всех вокруг не всегда окупается.

Итальянское издание La Stampa опубликовало материал о том, что "сапожку" российская помощь в борьбе с китайской инфекцией, в общем-то, не нужна. И это после того, как наша страна направила туда такое количество самолетов и гуманитарной помощью и врачей. Представители Минобороны не полезли за словом в карман, а отреагировали на заявление итальянской прессы резко и практически сразу.

"Утверждения итальянской газеты La Stampa о борьбе российских военных в Италии с коронавирусной инфекцией составлены по старым антисоветским пропагандистским учебникам", – объяснил в своем заявлении официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Странно себя повела в отношении России и Германия. После того, как мы договорились о сотрудничестве с Америкой ради борьбы с пандемией, немцы заявили, что РФ затеяла кибер-войну, прикрывшись буйством вируса.

Остальные страны пока с благодарностью реагируют на помощь, посылаемую Россией. Наше государство, естественно, оказывает ее не во вред себе. Например, РФ получила 26 тон медикаментов и масок из Китая 2 апреля.