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Германия испугалась российской помощи США в борьбе с COVID-19

Германия испугалась российской помощи США в борьбе с COVID-19
Фото: Gregor Fischer/dpa/www.globallookpress.com
продолжениеВ Великобритании спасать от коронавируса будут далеко не всех
Берлин обвинил Москву в корыстных целях своих действий

Чем больше Россия оказывает западным странам помощь в борьбе с распространением нового коронавируса, тем чаще в Европе пытаются обнаружить в этих ее шагах какие-то корыстные замыслы. С очередными инсинуациями высупила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В своей статье она начала, как говорится, за здравие, назвав похвальным, что Кремль сейчас отправляет самолеты с гумпомощью в США, и тут же закончила за упокой, обнаружив наши бомбардировщики над Атлантикой, "несмотря на призывы сократить военную активность".

Автор материала Бертольд Колер с сарказмом пишет, что наш флот, который слишком долгое время проводит в Северном море, вероятно, "не тесты на COVID-19 там проводит". Скорее всего, полагает он, русские проверяют бдительность и защиту НАТО в условиях мегакризиса.

По его мнению, во время пандемии Россия якобы "продолжает вести кибервойну против Запада", причем также сильно, как и ранее.

Напомним, как только Москва сформировала целую группировку в самолетов с гумпомощью и военными специалистами-эпидемиологами для Италии, тут же вышла критическая статья в местном издании La Stampa. В ней говорилось со ссылкой на некоего неназванного источника во властях, что 80% российской помощи абсолютно бесполезны или малополезны.

Между тем, есть и противоположные мнения, в том числе и в Германии, в которых основной посыл – пусть хоть с какими-то своими интересами, но Россия и Китай реально помогают, а не болтают.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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