Коронавирус

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В Европе обвинили Россию в пропаганде на фоне пандемии

В Европе обвинили Россию в пропаганде на фоне пандемии
Фото: Sven Hoppe/dpa/www.globallookpress.com
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В Европарламенте разглядели дезинформацию в заявлениях Москвы и Пекина

В Германии обвинили Россию в попытках подорвать доверие к ЕС и демократическим ценностям на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в письме депутатов Европарламента от фракции Зеленые/Европейский свободный альянс" (ФРГ). Документ оказался в распоряжении РИА "Новости".

Парламентарии считают, что Россия и Китай проводят специальную дезинформационную кампанию и дискредитируют европейские институты. При этом они указывают на недавние статьи подразделения ЕС East StratCom Task Force.

Ранее эксперты Центра анализа Европейской политики заявили о том, что Китай перенял тактику у Кремля, начав использовать различные конспирологические теории по поводу появившегося в Ухане коронавируса. В частности, сообщалось о неком новом американском биологическом оружии.

Россию же в Европе обвиняют в занижении угрозы пандемии и нежелании закрыть Москву как главный эпицентр коронавируса в России. Однако попытки дискредитировать европейские ценности именно на фоне пандемии вспомнить сложно.

Можно назвать лишь критику "десанта" российских военных вирусологов в Италии для помощи медикам. Некоторые увидели в этом разведку перед возможными военными операциями на территории стран НАТО, а Польша даже отказалась предоставлять воздушное пространство.

Александр ИЛЬИН

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Мойша Рабинович
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Мудрец-предсказатель.
Запасаемся попкорном и наблюдаем за развалом империи ЗЛА-россии. Проводим аналогии. Ровно через 6 лет в 86 году после Олимпиады 1980 взорвался Чернобыль, Горбачёв объявил о перестройке, саудиты опустили цену на нефть, также через 6 лет после Олимпиады 2014 путин объявил об конституционной перестройке, катастрофа мирового порядка "короновирус" и саудиты опустили цену на нефть. В 2023 году через 9 лет после Олимпиады 2014 г россия выведет войска с Украины и Сирии, точно также как вывел СССР с Афганистана в 1989 г, а в 2025 через 11 лет после Олимпиады 2014 г россия распадется, как СССР в 1991г.
Смотри попкорна не обожрись мудрец-предсказатель-сказочник.....
Dietrich Ritter
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Мудрец-предсказатель.
Запасаемся попкорном и наблюдаем за развалом империи ЗЛА-россии. Проводим аналогии. Ровно через 6 лет в 86 году после Олимпиады 1980 взорвался Чернобыль, Горбачёв объявил о перестройке, саудиты опустили цену на нефть, также через 6 лет после Олимпиады 2014 путин объявил об конституционной перестройке, катастрофа мирового порядка "короновирус" и саудиты опустили цену на нефть. В 2023 году через 9 лет после Олимпиады 2014 г россия выведет войска с Украины и Сирии, точно также как вывел СССР с Афганистана в 1989 г, а в 2025 через 11 лет после Олимпиады 2014 г россия распадется, как СССР в 1991г.
Скорей бы! Ваши бы слова- да Богу в уши! Заслужили! Сколько еще Господь и Мировое Сообщество могут терпеть эту Империю Зла и Лжи?! Только, надеюсь, в этот раз этих подонков не пожалеют, как в прошлый: гуманитарная помощь должна быть оказана ТОЛЬКО в обмен на отказ ОТ ВСЕХ видов вооружений (прежде всего ядерного)и "Нюрнбергский Процесс 2", на котором будут разоблачены и осуждены все паскудства и злодеяния преступного сообщества под названием РФ!
Мудрец-предсказатель.
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Ничего лишнего! Только констатация фактов и параллели между прошлым и будущим!
Мудрец-предсказатель.
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Запасаемся попкорном и наблюдаем за развалом империи ЗЛА-россии. Проводим аналогии. Ровно через 6 лет в 86 году после Олимпиады 1980 взорвался Чернобыль, Горбачёв объявил о перестройке, саудиты опустили цену на нефть, также через 6 лет после Олимпиады 2014 путин объявил об конституционной перестройке, катастрофа мирового порядка "короновирус" и саудиты опустили цену на нефть. В 2023 году через 9 лет после Олимпиады 2014 г россия выведет войска с Украины и Сирии, точно также как вывел СССР с Афганистана в 1989 г, а в 2025 через 11 лет после Олимпиады 2014 г россия распадется, как СССР в 1991г.
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