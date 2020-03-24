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"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию

"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию
Фото: Werner Otto/face to face/www.globallookpress.com
продолжениеВ Италии сняли флаги ЕС и заменили их российскими
Западный сосед отказался помогать союзнику по ЕС и НАТО

Польша не пустила российские самолеты через свое воздушное пространство. Чтобы доставить итальянцам помощь, нашим пилотам пришлось сделать крюк и выполнить более долгий маршрут. Сенатор Алексей Пушков назвал такое поведение поляков "подлостью на уровне государственной политики".

Он оценил действия западного соседа на своей странице в "Твиттер". Политик уверен, что РФ больше не следует оказывать помощь Польше, раз эта страна не захотела облегчить жизнь гражданам союзного государства.

"России ни в чем не следует отныне идти навстречу Польше. Ни в чем", – подытожил Пушков.

Напомним, что Россия активно старается облегчить жизнь итальянцам, доставляя на "сапожок" медикаменты, экспресс-тесты, помогающие диагностировать коронавирус, и врачей. Однако им этого оказалось недостаточно, и они обратились за помощью к США. COVID-19 лютует в Италии, унося жизни граждан. Страна уже обогнала Китай по числу инфицированных и поставила антирекорд по количеству летальных исходов

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Масяня
Ответить
Пужковым верить нельзя
Гость
Ответить
Александр
Ну вот, пришлось откyяpить своего кота в очередной раз за то что опять мимо лотка.
Дядя,фуйню несешь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Виктор
Ответить
Гость
"России ни в чем не следует отныне идти навстречу Польше. Ни в чем" Не ужели стало доходить?
ну, то, что сказал Песков еще не официальное заявление правительства. Будет как всегда, молча проглотят пилюлю и опять все будет повторяться по кругу.
Гость
Ответить
"России ни в чем не следует отныне идти навстречу Польше. Ни в чем" Не ужели стало доходить?
Олег
Ответить
Но, если Россия продолжает торговать с Польшей,гнать через неё нефть, газ, почему бы не дать ненавидимой стране под зад?
Тем более, эта страна <цензура> (вернее, её правящий олигархат) только за прибылью.
А таким людям разменять плевок на бабки ... , как два пальца ... .
я
Ответить
Геннадий Чебурашкин
Подлость и идиотизм ляхов с их змеиным языком вошла в поговорки почти во всех странах Европы!
Гнилой народец!
Поляки, украинцы, русские - это славяне, а у славян много общего...
Александр
Ответить
<цензура> народец. Ни в чем на этих гаденышей нельзя положится. Понимают только один язык - удар в зубы
Геннадий Чебурашкин
Ответить
Подлость и идиотизм ляхов с их змеиным языком вошла в поговорки почти во всех странах Европы!
Гнилой народец!
Александр
Ответить
Ну вот, пришлось откyяpить своего кота в очередной раз за то что опять мимо лотка.
Александр
Ответить
Польша, как мой кот: я его кормлю, вычесываю, а он нет-нет да нагадит не в лоток.
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