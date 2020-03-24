Западный сосед отказался помогать союзнику по ЕС и НАТО

Польша не пустила российские самолеты через свое воздушное пространство. Чтобы доставить итальянцам помощь, нашим пилотам пришлось сделать крюк и выполнить более долгий маршрут. Сенатор Алексей Пушков назвал такое поведение поляков "подлостью на уровне государственной политики".

Он оценил действия западного соседа на своей странице в "Твиттер". Политик уверен, что РФ больше не следует оказывать помощь Польше, раз эта страна не захотела облегчить жизнь гражданам союзного государства.

"России ни в чем не следует отныне идти навстречу Польше. Ни в чем", – подытожил Пушков.

Напомним, что Россия активно старается облегчить жизнь итальянцам, доставляя на "сапожок" медикаменты, экспресс-тесты, помогающие диагностировать коронавирус, и врачей. Однако им этого оказалось недостаточно, и они обратились за помощью к США. COVID-19 лютует в Италии, унося жизни граждан. Страна уже обогнала Китай по числу инфицированных и поставила антирекорд по количеству летальных исходов.