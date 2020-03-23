Остановить распространение пандемии мешает дефицит масок и оборудования

Италия обратилась к США с просьбой помочь в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили СМИ.

Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини попросил у главы Пентагона Марка Эспера медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции легких. Также власти страны рассчитывают, что американские военные медики помогут и местным жителям, сообщает CNN.

К Эсперу Гуэрини обратился после отправки в Италию нескольких российских самолетов с вирусологами и медицинским оборудованием. Помощь самой пострадавшей от коронавируса европейской стране предложил президент РФ Владимир Путин.

Италия стала лидером по числу жертв от китайского вируса. По последним данным, в стране умерли более 5 тысяч человек.

Ранее на фоне вспышки инфекции разразился скандал. Италия обвинила Чехию в краже медицинских масок, которые выслали из Китая в качестве гуманитарной помощи.